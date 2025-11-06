eMudhra: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

eMudhra hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,70 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,42 Prozent auf 1,73 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at