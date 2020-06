EnBW verknüpft Milliarden-Kredit erstmals mit Nachhaltigkeit

BERLIN (Dow Jones)--Der Versorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG verbindet die Annahme von Darlehen erstmals mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat es bereits am Mittwoch eine syndizierte Kreditlinie mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro plus einer Erhöhungsoption um 500 Millionen Euro unterzeichnet. Sie soll für allgemeine Geschäftszwecke genutzt werden und die im Juli 2021 fällige Kreditlinie vorzeitig ersetzen.

Die Finanzierungskosten werden dabei direkt an ökologische und soziale Kriterien gekoppelt. Je nachdem, ob die Ziele erreicht werden, reduzieren oder erhöhen sich die Kreditkosten der EnBW. Die drei ausgewählten Nachhaltigkeitsindikatoren umfassen die CO2-Intensität des Staatsversorgers, seinen Ökostromanteil und seine Zuverlässigkeit bei der Versorgung.

Die Kreditlinie hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren und kann im Anschluss zweimal jeweils um ein Jahr verlängert werden. An der Finanzierung beteiligte sich ein Konsortium aus 18 Banken unter Koordination der BayernLB, der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) und der UniCredit Bank AG. Die Kreditlinie sei im Markt "sehr gut aufgenommen" worden und deutlich überzeichnet gewesen, erklärte EnBW.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 07:14 ET (11:14 GMT)