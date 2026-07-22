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22.07.2026 06:31:29
Encision legte Quartalsergebnis vor
Encision hat am 19.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,75 Prozent auf 1,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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