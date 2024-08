ENERGIE-BLOG/UBA warnt vor dubioser Herkunft von HVO100 - Magazin

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

UBA warnt vor dubioser Herkunft von HVO100 - Magazin

Das Umweltbundesamt (UBA) hat einem Magazinbericht zufolge große Zweifel am Nutzen von pflanzlichem Dieselkraftstoff, an den Tankstellen auch unter der Abkürzung HVO100 bekannt. Damit setze es sich deutlich von der positiven Einschätzung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ab, der den Sprit als "besonders hochwertig und nachhaltig" bezeichne. Das UBA hingegen urteilt dem Spiegel zufolge: "Insgesamt wird HVO für den Klimaschutz von untergeordneter Bedeutung sein." Der seit Ende Mai zugelassene Kraftstoff bestehe laut Herstellern aus Altspeiseölen. Nicht einmal 1 Prozent der Ausgangsstoffe für HVO100, so das UBA, stamme aus Deutschland, der überwiegende Rest aus Asien. "Die zuletzt teils ungewöhnlich stark gestiegenen Handelsmengen an Biokraftstoffen auf Basis von Altspeiseölen wecken Zweifel an der Integrität von Kraftstoffen dieser Herkunft", sagte ein Behördensprecher dem Magazin. Es sei "problematisch", dass die Ausgangsstoffe nicht nachgeprüft werden könnten. Ein Mengenvergleich lege laut UBA den Verdacht nahe, dass auch umdeklariertes Palmöl verwendet werde.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2024 08:05 ET (12:05 GMT)