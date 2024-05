Energy Services of America: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Energy Services of America hat sich am 08.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 71,1 Millionen USD gegenüber 53,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at