Enjin legte Quartalsergebnis vor

Enjin hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 21,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enjin 34,00 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 933,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,79 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Enjin ein Gewinn pro Aktie von 76,72 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,70 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at