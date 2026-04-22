Ennis präsentierte Quartalsergebnisse

Ennis hat am 20.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,350 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 96,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Ennis 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 392,40 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ennis 394,62 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at