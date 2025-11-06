EnPro Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

EnPro Industries hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte EnPro Industries 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 286,6 Millionen USD – ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EnPro Industries 260,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at