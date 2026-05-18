18.05.2026 06:31:29

eole: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

eole präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 536,45 Prozent auf 6,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 14,990 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eole -18,640 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 298,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,16 Milliarden JPY, während im Vorjahr 3,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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