EQS-Adhoc: MBH Corporation Plc:

EQS-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Insolvenz

MBH Corporation Plc:



26.02.2024 / 14:22 GMT/BST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 23. Februar 2024 beschlossen die Direktoren der MBH Corporation Plc (die "Gesellschaft"), die Gesellschaft unter Zwangsverwaltung zu stellen, da die Gesellschaft auf Cashflow- und Bilanzbasis insolvent war. Eine entsprechende Ad hoc-Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erstellt und über EQS News am 23. Februar 2024 um 23:44 Uhr (MEZ) veröffentlicht, in der dies und die Absicht der Geschäftsleitung, am 26. Februar 2024 Verwalter zu bestellen, bestätigt wurden. Im Anschluss an diese Mitteilung haben die Direktoren der Gesellschaft heute um 10:00 Uhr (MEZ) einen Antrag auf Ernennung von Verwaltern bei Gericht eingereicht, um die zugelassenen Insolvenzverwalter Kris Wigfield von Begbies Traynor (SY) LLP und Douglas Pinteau von WSM Marks Bloom LLP (die "Gemeinsamen Verwalter") zu gemeinsamen Insolvenzverwaltern für die Gesellschaft zu bestellen. Die Direktoren der Gesellschaft und die Gemeinsamen Verwalter haben Kenntnis von Ad hoc-Mitteilungen erhalten, die heute um 09:27 Uhr bzw. 09:37 Uhr (MEZ) über EQS News veröffentlicht wurden und vorgaben, die vorherige Meldung vom 23. Februar 2024 zu korrigieren. Diese Ad hoc-Mitteilungen von 09:27 Uhr bzw. 09:37 Uhr (MEZ) wurden ohne die Genehmigung der Direktoren der Gesellschaft veröffentlicht und sind nicht gültig. Das Unternehmen befindet sich nun in Zwangsverwaltung und alle Fragen sollten an die Gemeinsamen Verwalter gerichtet werden.



Ende der Insiderinformation

26.02.2024 GMT/BST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com