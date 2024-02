EQS-Adhoc: SHS VIVEON AG: Ausscheiden des Vorstands Ralph Schuler; Christian Kren wird neuer Vorstand

EQS-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Personalie

SHS VIVEON AG: Ausscheiden des Vorstands Ralph Schuler; Christian Kren wird neuer Vorstand



01.02.2024 / 12:18 CET/CEST

SHS VIVEON AG: Ausscheiden des Vorstands Ralph Schuler; Christian Kren wird neuer Vorstand München, 1. Februar 2024 - Der Vorstand Herr Ralph Schuler scheidet im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung als Vorstand der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat der SHS Viveon AG hat heute auch beschlossen, Herrn Christian Kren (49) mit sofortiger Wirkung als neuen Vorstand bis zum 31. Dezember 2026 zu bestellen. Herr Kren ist diplomierter Wirtschaftsingenieur und Betriebswirt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung in Unternehmen mit Aktivitäten im ganzheitlichen Forderungsmanagement – Auskunftei, Payment, Daten-, Risiko- und Debitorenmanagement, Inkasso und Forderungskauf.

