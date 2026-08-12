Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
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12.08.2026 16:43:41
EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Stefan Weber, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Internet:
|www.newron.com
|LEI Code:
|8156002F8C11F80A9740
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106540 12.08.2026 CET/CEST
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