Newron Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

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12.08.2026 16:43:41

EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Stefan Weber, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2026 / 16:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Weber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI
8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IT0004147952

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,60 EUR 25.203,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,6000 EUR 25.203,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet: www.newron.com
LEI Code: 8156002F8C11F80A9740



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106540  12.08.2026 CET/CEST





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