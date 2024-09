EQS-News: 3U HOLDING AG: Vorstand konkretisiert Mittelfristplanung im Rahmen der MISSION 2026

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

3U HOLDING AG: Vorstand konkretisiert Mittelfristplanung im Rahmen der MISSION 2026



16.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Vorstand konkretisiert Mittelfristplanung im Rahmen der MISSION 2026 Konzern tritt in die nächste Phase signifikanter Wertsteigerungen und ist erfolgreich auf seinem klar definierten Wachstumskurs

Strategisches Wertpotenzial von 3U soll bis 2026 unverändert auf

EUR 510 bis 620 Mio. signifikant steigen

Mehrere Akquisitionen in den Segmenten SHK und ITK sowie deutliche Kapazitätserweiterungen im Bereich Erneuerbare Energien geplant

Option Börsengang der Selfio SE sowie überdurchschnittliche Beteiligung der Aktionäre bei außerordentlichen Wertrealisierungen wird weiter intensiv verfolgt

Erfolgreicher Track-Record sowie Fokus auf Megatrends bilden die Grundlage des künftigen Erfolgs Marburg, 16. September 2024 – Der Vorstand der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat seine mittelfristigen Zielsetzungen aus der 2023 kommunizierten MISSION 2026 vor dem Hintergrund des aktuellen Geschäftsverlaufs und in Anbetracht der zukünftigen Erwartungen überprüft und aktualisiert. Die daraus resultierende Konkretisierung trägt den Titel 3U MISSION 2026+. „Grundsätzlich hat sich nichts an unseren ursprünglichen Zielen geändert. Wir haben in den vergangenen Monaten bereits eine ganze Reihe der geplanten Initiativen erfolgreich auf den Weg gebracht. Dennoch kann der zur vollständigen Umsetzung unserer Zielsetzungen erforderliche Zeithorizont bedingt durch die weiter anhaltenden schwierigen Rahmenbedingungen länger als ursprünglich erwartet ausfallen.“, kommentiert Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. Konsequente Verfolgung der Wertestrategie 2026+ Die Mission basiert auf einer seit Jahren erfolgreich umgesetzten, mittlerweile weit fortgeschrittenen, fundierten Wachstumsstrategie. Somit wird der 3U Konzern weiterhin konsequent auf ein dynamisches Umsatzwachstum bei gleichzeitiger nachhaltiger Ertrags- und Wertsteigerung ausgerichtet. Dafür hat das Unternehmen seine Werteambitionen mit konkreten Umsatzzielen unterlegt. Durch die Wachstumsinitiativen in Verbindung mit einem umfassenden Investitionsprogramm soll in den kommenden Jahren unverändert ein Wertpotenzial in der Gruppe von etwa EUR 510 bis 620 Mio. entstehen. Grundlage hierfür ist unter anderem ein umfassendes Investitionsprogramm mit einem Volumen von über EUR 220 Mio., das sowohl Unternehmenskäufe als auch den signifikanten Ausbau der Nennleistung im Bereich Erneuerbare Energien umfasst. Klar definierte Wachstumsambitionen für alle drei Segmente Im Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) soll das organische Wachstum des Geschäftsfelds Managed Services durch Unternehmenszukäufe beschleunigt werden und die EBITDA-Marge nachhaltig auf einem hohen Niveau von 25 % bis 30 % verbleiben. Der Vorstand erwartet den Abschluss einer eigenfinanzierten Akquisition noch im laufenden Geschäftsjahr. Dies würde einen kurzfristigen Umsatzanstieg auf etwa EUR 25 Mio. ermöglichen. Das bis 2026 zu realisierende Wertpotenzial im Segment ITK schätzt das Management auf rund EUR 60 bis 70 Mio. Im Segment Erneuerbare Energien will 3U das Portfolio an Energieanlagen deutlich ausbauen. Dazu beitragen sollen das Repowering der Windparks Langendorf und Klostermoor sowie die fortgeführten Projektentwicklungen der geplanten Windparks in Brandenburg. In Verbindung mit weiteren Expansionsvorhaben wie der Akquisition von Projekten oder der Generierung neuer Vorhaben im Rahmen des kürzlich neu geschlossenen Joint Ventures mit der ebenfalls in Marburg ansässigen Wiso Energie GmbH soll die vorhandene Nennleistung im Konzern von 53 MW auf bis zu 200 MW mehr als verdreifacht werden. 3U rechnet hierfür mit einem marktüblichen mittel- bis langfristigen Finanzierungsbedarf von über EUR 150 Mio. Dieser soll durch zinsgünstige Darlehen aufgebracht werden, bei einem Eigenanteil von bis zu 10 %. Auf Basis dieser Maßnahmen soll ein Wertpotenzial von EUR 150 bis 200 Mio. realisiert werden. Im Segment SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) strebt 3U an, den Jahresumsatz von derzeit rund EUR 35 Mio. durch Zukäufe auf etwa EUR 100 Mio. zu steigern. Nach dem Start der Selfio SE als europäische Aktiengesellschaft mit einem neuen Grundkapital von über EUR 30 Mio. werden aktuell alle notwendigen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Segment umgesetzt. Dies umfasst die Neuausrichtung und Ausweitung des Angebotssortiments sowie den spürbaren Ausbau renditestarker Produkte und Services, aber auch die Bereinigung von wachstumsschwachen Nischenaktivitäten. Damit wäre eine wichtige Voraussetzung für die Börsenfähigkeit des Onlinehandels erfüllt. Mit der Aussicht auf einen IPO sollen die Erlöse dann in einem zweiten Schritt in Verbindung mit ein oder zwei weiteren Firmenübernahmen auf über EUR 150 Mio. und die EBITDA-Marge auf bis zu 8 % zulegen. Hierdurch soll ein Wertpotenzial im SHK-Segment von insgesamt EUR 300 bis 350 Mio. gehoben werden. Flankiert werden die operativen Maßnahmen aus der 3U MISSION 2026+ mit lukrativen Aktivitäten der Holding in den Bereichen Immobilienmanagement und Vermögensverwaltung. Nach der signifikanten Gewinnrealisierung durch den Verkauf des 2020 erworbenen Goldbestands, hat der Konzern als Diversifizierung und langfristige Wertreserve in den vergangenen Monaten rund EUR 12 Mio. in Bitcoin investiert. Darüber hinaus hält 3U mehr als 3,2 Mio. eigene Aktien, die auch als Akquisitionswährung im Rahmen von künftigen Übernahmen eingesetzt werden können. Finanziell solide aufgestellt und Positionierung als Dividendenwert Dank der breit auf die Megatrends Onlinehandel, Digitalisierung und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodelle bieten sich der 3U damit weiterhin große Potenziale für ein nachhaltiges profitables Wachstum zur Erreichung der oben genannten Mittelfristziele im Rahmen der konkretisierten 3U MISSION 2026+. Der Konzern verfügt weiterhin in ausreichendem Umfang über die liquiden Mittel und Optionen zur Finanzierung des laufenden Geschäfts und für dessen Erweiterung. „Mit der 3U MISSION 2026+ werden wir mittel- bis langfristig weiter erfolgreich sein. Fest steht, wir werden unsere Wertestrategie konsequent fortsetzen, und wir tun alles dafür den Rückenwind aus den drei von unseren Segmenten bedienten Megatrends optimal zu nutzen. Mit diesem ehrgeizigen, aber realistischen Wachstumsprogramm streben wir zugleich auch eine hohe Wertsteigerung für unsere Aktionäre an. Wir werden grundsätzlich weiterhin rund 50 % des Jahresergebnisses in Form einer lukrativen Dividende ausschütten. Diese kann bei außerordentlichen Wertrealisierungen wie im Fall der erfolgreichen Veräußerung der weclapp-Beteiligung auch mal deutlich darüber liegen.“, betont Uwe Knoke. Die Präsentation zur konkretisierten 3U MISSION 2026+ finden Sie auf der Homepage der 3U unter https://www.3u.net/investor-relations/praesentationen/ Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations



3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

D-35039 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

