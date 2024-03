EQS-News: APONTIS PHARMA erwartet 2024 wieder profitables Wachstum

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

APONTIS PHARMA erwartet 2024 wieder profitables Wachstum



28.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Gesamtumsatz 2023 übertrifft mit EUR 37,0 Mio. reduzierte Prognose von EUR 36,1 Mio. (2022: EUR 55,7 Mio.)

EBITDA 2023 vor Restrukturierungsaufwand von EUR -7,7 Mio. (Prognose: EUR -8,6 Mio. vor Restrukturierungsaufwand)

Einmaliger Restrukturierungsaufwand von EUR 5,6 Mio. am unteren Ende der Planungen (EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio.); keine weiteren Belastungen im Geschäftsjahr 2024

Neueinführung von weiteren vier Single Pill-Kombinationen im Geschäftsjahr 2024 geplant

Prognose für 2024: Umsatzsteigerung auf EUR 41,7 Mio. und positives EBITDA von EUR 1,8 Mio. erwartet

Monheim am Rhein, 28. März 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, hat heute ihren Geschäftsbericht 2023 vorgelegt. Mit einem Konzernumsatz von EUR 37,0 Mio. (2022: EUR 55,7 Mio.) wurde die im November 2023 angepasste Prognose von EUR 36,1 Mio. leicht übertroffen. Der Umsatzrückgang 2023 im Single Pill-Kombinations-Geschäft ist insbesondere auf Krankenkassen-Tender sowie Lieferschwierigkeiten für das Produkt Atorimib zurückzuführen, während sich im Kooperationsgeschäft hauptsächlich ein im Jahr 2022 ausgelaufener Co-Marketing-Vertrag auswirkte. Das prognostizierte EBITDA vor Restrukturierungsaufwand konnte mit EUR -7,7 Mio. ebenfalls leicht übertroffen werden. Bei einem einmaligen Restrukturierungsaufwand am unteren Ende der Planungen von EUR 5,6 Mio. (Prognose: EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio.) lag das EBITDA bei EUR -13,3 Mio. (2022: EUR 5,6 Mio.). APONTIS PHARMA schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernjahresfehlbetrag von EUR 11,3 Mio. ab (2022: Konzernjahresüberschuss von EUR 2,7 Mio.). Bei einem verlustbedingten Rückgang der Eigenkapitalquote auf 52,7 % (2022: 69,4 %) verfügt APONTIS PHARMA mit EUR 20,8 Mio. (2022: EUR 36,3 Mio.) über eine ausreichende Nettoliquidität zur Finanzierung der bereits beauftragten und geplanten Produktentwicklungen sowie der geplanten Rückkehr auf den Wachstumskurs.



Bruno Wohlschlegel, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Das Geschäftsjahr 2023 war für APONTIS PHARMA mit erheblichen Veränderungen verbunden. Trotz Umsatzrückgang und negativem Ergebnis sehen wir uns durch die erfolgreiche Umsetzung unseres Performance- und Effizienzsteigerungsprogramms gestärkt für die Zukunft. Single Pill-Kombinationen werden in den maßgeblichen nationalen und internationalen Leitlinien als zu bevorzugende Behandlung empfohlen. Als Marktführer im expandierenden Markt für Single Pill-Kombinationen ist unser Ziel für 2024 ein wieder profitables Wachstum.“



Performance- und Effizienzsteigerung für künftiges Wachstum Nach Umsatz- und Ergebnisrückgängen hatte APONTIS PHARMA im Herbst 2023 auf Basis einer umfassenden Analyse ein weitreichendes Performance- und Effizienzsteigerungsprogramm vorgestellt, um das Unternehmen durch eine Verbesserung der operativen Stärke bei gleichzeitigem Abbau nicht mehr benötigter Vertriebsstellen wieder auf Wachstums- und Profitabilitätskurs zu bringen. Mit der zum 1. März 2024 neu gestarteten Go-to-Market-Strategie sowie der neuen Vertriebsorganisation fokussiert sich APONTIS PHARMA auf die Vermarktung einzelner Single Pill-Kombinationen bei gleichzeitiger Erhöhung der Kontaktreichweite bei relevanten Ärzt:innen mit hohem Verordnungspotenzial. Der persönliche Kundenkontakt wird dabei durch ein umfassendes Dialogmarketing unterstützt und ergänzt. Das Effizienzprogramm führte im Berichtszeitraum zu Einmalaufwendungen von EUR 5,6 Mio., die damit am unteren Ende der Erwartungen lagen. Die erwarteten Einsparungen liegen bei jährlich rund EUR 6,5 Mio.



Ausblick Nach der vorzeitigen erfolgreichen Umsetzung des Performance- und Effizienzsteigerungsprogramms hat APONTIS PHARMA die Voraussetzungen für künftiges, profitables Wachstum der Single Pill-Kombinationen geschaffen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch die verbesserte Liefersituation des Produktes Atorimib. Dementsprechend erwartet die Gesellschaft durch die neue Go-to-Market-Strategie für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatzanstieg von 12,9 % auf EUR 41,7 Mio. Mit einem Umsatzplus von 40,3 % sollen die Single Pill-Kombinationen die Rückgänge im Kooperationsgeschäft kompensieren. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird umsatzgetrieben mit einer gleichzeitig reduzierten Kostenbasis bei EUR 1,8 Mio. erwartet.



Bruno Wohlschlegel weiter: „Die neue Go-to-Market-Strategie von APONTIS PHARMA ist zum 1. März 2024 angelaufen. Dabei spricht unser neu ausgerichtetes Vertriebsteam Ärzt:innen mit hohem Verordnungspotenzial zu konkreten Single Pill-Kombinationen und deren spezifischen Anwendungsmöglichkeiten an. Wir sind überzeugt, dass davon sowohl unser bestehendes Single Pill-Portfolio als auch unsere Produktneuheiten profitieren werden. So haben wir im März unsere 15. Single Pill-Kombination auf den deutschen Markt gebracht und sehen weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Single Pill-Kombinationen von APONTIS PHARMA. Im laufenden Geschäftsjahr planen wir mit der Markteinführung von drei weiteren neuen Produkten die Erweiterung unseres Portfolios auf dann 18 Single Pill-Kombinationen.“



Konzernzahlen in EUR Mio. 2023 2022 ∆ Single Pill-Umsatz 25,6 36,5 -29,8 % Gesamtumsatz 37,0 55,7 -33,7 % EBITDA -13,3 5,6 n/a EBITDA-Marge (in %) -35,9 % 10,0 % n/a EBIT -15,2 3,8 n/a EBIT-Marge (in %) -41,0 % 6,8 % n/a Nettoergebnis -11,3 2,7 n/a Eigenkapitalquote (in %) 52,7 % 69,4 % -1.670 Bps. Nettoliquidität 20,8 36,3 -42,3 % Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Webcast/Telefonkonferenz: CEO Bruno Wohlschlegel, CPO Thomas Milz und CFO Thomas Zimmermann werden heute, 28. März 2024, 11.30 Uhr MEZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 sowie den Ausblick 2024 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: APONTIS PHARMA Geschäftsjahr 2023 – Webcast/Conference Call. Die begleitende Präsentation wird vor Beginn auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Der Geschäftsbericht 2023 der APONTIS PHARMA AG ist auf der Unternehmenswebsite unter apontis-pharma.de/investor-relations verfügbar.



Zusätzliche Informationen: Informationen zu anstehenden Veranstaltungen finden Sie unter apontis-pharma.de/finanzkalender sowie die aktuellsten Analysteneinschätzungen unter apontis-pharma.de/aktienkurs.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in EUR Mio. 2023 2022 ∆ Umsatzerlöse 37,0 55,7 -18,7 Sonstige betriebl.

Erträge 1,7 2,6 -0,9 Materialaufwand -13,8 -20,7 6,9 Personalaufwand -24,6 -17,7 -6,9 Abschreibungen -1,9 -1,8 -0,1 Sonstige betriebl. Aufwendungen -13,5 -14,4 0,9 Betriebsergebnis -15,1 3,7 -18,8 Finanzergebnis 0,2 0,0 0,2 Ergebnis vor Steuern -14,9 3,7 -18,6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3,6 -1,1 4,7 Ergebnis nach Steuern -11,3 2,7 -14,0 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 Konzernperiodenergebnis -11,3 2,7 -14,0 Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz in EUR Mio. 31. Dez. 2023 31. Dez. 2022 ∆ Aktiva Anlagevermögen 18,4 17,0 1,4 Vorräte 6,6 3,1 3,5 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1,7 2,9 -1,2 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 26,8 36,3 -9,5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,5 0,4 0,1 Aktive latente Steuern 3,5 0,0 3,5 Passiva Eigenkapital 30,2 41,6 -11,4 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,6 0,6 0,0 Rückstellungen 15,2 11,5 3,7 Bankverbindlichkeiten 6,0 0,0 6,0 Verbindlichkeiten 5,4 6,1 -0,7 Bilanzsumme 57,5 59,9 -2,4 Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung in EUR Mio. 2023 2022 ∆ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -12,6 11,0 -23,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit -2,9 -2,7 -0,2 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 6,0 -1,8 7,8 Netto-Cashflow -9,5 6,5 -16,0 Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



