EQS-News: beaconsmind Group expandiert im Bildungssektor mit innovativen Medientechnologien

beaconsmind Group expandiert im Bildungssektor mit innovativen Medientechnologien Über 1,5 Millionen Euro Projektvolumen für Modernisierung von Schulen und Hochschulen

Erwartetes Umsatzwachstum von über 500.000 Euro im nächsten Jahr

Fokus auf hybrides Lernen und Verbesserung der Bildungsqualität Zürich, Schweiz – 14. Juni 2024 –beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von Standortmarketing-Software und Infrastrukturlösungen, hat in den letzten Monaten zahlreiche Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland mit modernen Medientechnologien ausgestattet. Mit einem Gesamtprojektvolumen von über 1,5 Millionen Euro hat die Gruppe die Lernumgebungen revolutioniert und die Bildungsqualität durch den Einsatz fortschrittlicher Audio-, Video- und Netzwerktechnologien erheblich verbessert. Durch die Installation von Deckenmikrofonen, spezialisierten Kameraanlagen und leistungsstarken WLAN-Hotspots können Präsenz- und Fernstudenten nahtlos an Lehrveranstaltungen teilnehmen. "Wir sind stolz darauf, Bildungseinrichtungen dabei zu unterstützen, ihre Infrastruktur zu modernisieren und den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden", sagt Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind. "Unsere Lösungen ermöglichen es Lehrenden und Lernenden, nahtlos zusammenzuarbeiten und von einer verbesserten Lernumgebung zu profitieren, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder remote teilnehmen." beaconsmind Group erwartet für das nächste Jahr ein Umsatzwachstum von über 500.000 Euro im Bildungssektor. Die Gruppe plant, ihre Präsenz in diesem Bereich weiter auszubauen und innovative Technologien anzubieten, die die Zukunft des Lernens gestalten. Über beaconsmind Group Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Group führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373



