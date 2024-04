EQS-News: EasyMotionSkinTec AG vereinbart strategische Partnerschaft mit Urban Sports Club

EQS-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kooperation

EasyMotionSkinTec AG vereinbart strategische Partnerschaft mit Urban Sports Club



10.04.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EasyMotionSkinTec AG vereinbart strategische Partnerschaft mit Urban Sports Club Urban Sports-Netzwerk wird Hightech-Fitnessgeräte der EasyMotionSkin nutzen

Durch Partnerschaft erschließt sich EasyMotionSkin europaweit neue Zielgruppen Vaduz, 10.4.2024 – Die EasyMotionSkin Tec AG („EasyMotionSkin“, ISIN: LI114715831, m:access) und ihre Tochtergesellschaften milon und five haben eine strategische Kooperation mit Europas größten Sport-Aggregator Urban Sports vereinbart. Die mehr als 11.000 Partnerstandorte des europaweiten Urban Sports-Netzwerk können im Rahmen der Zusammenarbeit die Hightech-Fitnessgeräte von EasyMotionSkin, milon und five nutzen. Damit eröffnen sich für die EasyMotionSkin-Gruppe neue Märkte in Europa. Für die Urban Sports-Club-Betreiber bietet EasyMotionSkin attraktive Spezial-Angebote. Urban Sports Club erweitert durch die Kooperation sein Portfolio um neuartige Trainingslösungen, die auf die individuellen Anforderungen der Mitglieder abgestimmt sind. Zudem profitiert Urban Sports Club vom Know-how der EasyMotionSkin-Gruppe im Bereich innovative Fitnesslösungen und Wellbeing. Urban Sports Club bietet eine flexible Sport- und Wellness-Mitgliedschaft in ganz Europa. Die Mitglieder können sich aus über 50 Sportarten ihren individuellen Trainingsplan zusammenstellen und Sportarten entdecken, für die sie sich begeistern. Bernhard-Stefan Müller, Geschäftsführer von milon: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Urban Sports Club, nicht zuletzt, weil wir eine gemeinsame Vision haben: Allen Menschen zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil zu verhelfen. Gemeinsam bündeln wir Synergien und wollen uns im Bereich Fitness und Gesundheit kontinuierlich weiterentwickeln." Benjamin Roth, CEO und Mitbegründer von Urban Sports Club: „Durch die Kooperation mit EasyMotionSkin erweitern wir unser Angebot für die angeschlossenen europäischen Partner um spannende Fitness- und Gesundheitslösungen. So begeistern wir gemeinsam die Sporttreibenden und erhöhen die Attraktivität für potenzielle neue Mitglieder.” Kontakt EasyMotionSkin Tec AG Christian Keck (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig Eschersheimer Landstr. 42 D-60322 Frankfurt am Main mail: easymotionskin@edicto.de

10.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com