EQS-News: EcoGraf: Epanko-Erzreserve aktualisiert

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Bohrergebnis

EcoGraf: Epanko-Erzreserve aktualisiert (News mit Zusatzmaterial)



25.07.2024 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EcoGraf

ASX: EGR

25. Juli 2024

Epanko-Erzreserve aktualisiert

Steigerung der nachgewiesenen Erzreserve um 110 % bietet höchste Zuverlässigkeit

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQBX: ECGFF) freut sich, eine aktualisierte Erzreserve für sein Graphitprojekt Epanko (Epanko) in Tansania bekannt zu geben.

Die aktualisierte Erzreserve basiert auf der Mineralressource 2024, die am 11. März 2024 an der australischen Börse ASX bekannt gegeben wurde, kombiniert mit dem Ansatz „Oxidisches Erz zuerst“, den das Unternehmen für das Projekt verfolgt und der eine Verbesserung des Durchsatzes der Verarbeitungsanlage und der Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglicht.

Wichtigste Highlights:

Die Erzreserve von Epanko wurde auf 14,3 Mio. Tonnen mit 8,8 % Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) für 1,25 Mio. Tonnen enthaltenen Graphits erhöht (siehe Tabelle 1)

110%ige Steigerung der nachgewiesenen Erzreserven, wobei branchenweit 82 % der gesamten Erzreserven als „nachgewiesen“ eingestuft wurden, was zu einem erhöhten Vertrauen in metallurgische Faktoren wie Prozessausbeute, Flockengrößenverteilung und Konzentratgehalt führt

Eine Steigerung des enthaltenen Graphits um 29 % gegenüber der vorherigen Erzreserve, die am 21. Juni 2017 an der ASX gemeldet wurde (vorherige Erzreserve 11,7 Mio. Tonnen mit 8,3 % TGC für 0,97 Mio. Tonnen enthaltenen Graphits).

Die aktualisierte Erzreserve basiert auf der Erschließung von Epanko (Stufe 1) mit 73.000 Tonnen pro Jahr und bietet ein beträchtliches Potenzial für eine Produktionserweiterung, da die Erzreserve 2,3 km der insgesamt 3,5 km langen Streichlänge der geschätzten Mineralressourcen und nur etwa 20 % der vertikalen Ausdehnung ausmacht

Zunächst 18-jährige Lebensdauer der Mine (Life of Mine LOM) für Stufe 1, mit zusätzlichen Mineralressourcen, die eine schrittweise Erweiterung auf bis zu 300.000 tpa ermöglichen (siehe Meldung vom 28. April 2023)

Das neue Minendesign, das die Strategie „Oxidisches Erz zuerst“ umsetzt, bietet erhebliche betriebliche Vorteile; Erhöhter anfänglicher Durchsatz der Verarbeitungsanlage von 850.000 tpa bei der Behandlung von Oxid-Erz zur Herstellung von 73.000 tpa Graphitprodukt. Kostengünstigerer Bergbaubetrieb mit 80 % „freier Grabung“ beim Abbau des weicheren oberflächennahen Oxiderzes Niedriges Abtragsverhältnis (Abfall zu Erz) für LOM von 0,3:1, einschließlich der Verarbeitung von niedriggradigem Erz

Die neue Minenplanung folgt auf die jüngsten Due-Diligence-Prüfungen durch die KfW IPEX-Bank, Euler Hermes und unabhängige technische Ingenieure sowie Umwelt- und Sozialberater

Geringgradiges Material von ~3,1 Mio. Tonnen mit 5,1 % TGC wird auf Halde gelegt und die Verarbeitung auf das Ende des aktuellen Abbauprogramms verschoben, wodurch sich die anfängliche Betriebszeit der Stufe 1 um weitere fünf Jahre auf 23 Jahre verlängert.

Erklärung zu den Erzreserven von Epanko

Die Schätzung der Erzreserven wurde von Intermine Mining Consultants durchgeführt und gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 – Juli 2024 Erklärung zu den Erzreserven vom Juli 2024 für die Lagerstätte Epanko



JORC Klassifizierung Nachgewiesen Wahrscheinlich Gesamt Tonnen

(Mio t) Gehalt

(%TGC) Enthalten

(Kt) Tonnen

(Mio t) Gehalt

(%TGC) Enthalten

(Kt) Tonnen (Mio t) Grade

(%TGC) Enthalten

(Kt) Oxid 8,9 9,0 805 0,2 8,4 15 9,1 9,0 820 Übergang 1,0 8,0 79 0,8 8,3 65 1,8 8,1 144 Frisch 1,8 8,3 149 1,6 8,6 140 3,4 8,4 289 Gesamt 11,7 8,8 1.033 2,6 8,5 220 14,3 8,8 1.253

Anmerkungen zu Tabelle 1: Der Cutoff-Gehalt in der Zone Ost beträgt 4 % TGC; der Cutoff-Gehalt in der Zone West beträgt 6,25 % TGC. Die in Tabelle 1 enthaltenen Tonnageangaben wurden auf die nächsten 100.000 gerundet. Die TGC-Gehalte in % wurden auf 1 Dezimalstelle gerundet. Verwendete Abkürzungen: Mio t = 1.000.000 Tonnen, Kt = 1.000 Tonnen. In den Tabellen können Rundungsfehler auftreten.

Die wesentlichen Annahmen, die der Erzreserve zugrunde liegen, werden im Folgenden dargelegt.

Die Erzreserve von Epanko wurde auf der Grundlage der Mineralressourcenschätzungen vom März 2024 unter Berücksichtigung des Zuverlässigkeitsgrades der Mineralressourcen sowie unter Berücksichtigung relevanter modifizierender Faktoren und wesentlicher Annahmen geschätzt. Die Erzreserve basiert nur auf gemessenen und angezeigten Ressourcen. Es wurden keine abgeleiteten Mineralressourcen in die Erzreserve aufgenommen.

Die aktualisierte Erzreserve bestätigt die hervorragende Geologie von Epanko und unterstützt das Fremdfinanzierungsprogramm mit der KfW IPEX-Bank für ein UFK-Darlehen von bis zu 105 Mio. US-Dollar für die erste Phase der Erschließung von Epanko (Meldung vom 29. November 2023).

Sehen Sie sich das Flyover Video an: https://youtu.be/G4iKtBJUGVk

Epanko Projekt-Schnappschuss

Der Naturgraphit von Epanko stellt ein qualitativ hochwertiges und kostengünstiges Ausgangsmaterial für die nachgelagerten Produkte des Unternehmens dar, insbesondere für sphärischen Batteriegraphit, einem Schlüsselrohstoff für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt.

ASX Listing Rule 5.9.1

In Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.9.1 der australischen Wertpapierbörse und zusätzlich zu den weiteren Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, stellt das Unternehmen die folgenden Informationen zur Verfügung.

Wesentliche Annahmen: Die Erzreserven basieren auf den wichtigsten modifizierenden Faktoren, zu denen Analysen, Entwürfe, Zeitpläne und Kostenschätzungen der bankfähigen Machbarkeitsstudie für Epanko (Studie), welche die Entwicklung des Epanko Graphitprojekts über eine Minenlebensdauer von 18 Jahren beschreibt, gehören. Zu den wesentlichen Annahmen der Studie gehören:

Umfassende metallurgische Testarbeiten wurden bereits abgeschlossen. Diese Testarbeiten werden in diesem Dokument beschrieben und unterstützen die Faktoren, die bei der Schätzung der Erzreserven angewendet wurden.

Das Abbauverfahren basiert auf gemessenen und angezeigten Mineralressourcen, die gemäß dem JORC-Code gemeldet wurden, sowie auf detaillierten Minenplänen, Spezifikationen aus einer geotechnischen Studie und Bergbauausstattung, die von erfahrenen Bergbauunternehmen ermittelt wurde.

Der Entwurf der Aufbereitungsanlage wurde von erfahrenen Konstrukteuren entwickelt, um das Fließschema und die voraussichtliche Gewinnung, den Durchsatz und die Produktionsschätzungen zu unterstützen.

Die Anforderungen an die Infrastruktur wurden von Fachingenieuren festgelegt.

Die oben erörterten detaillierten Entwürfe wurden als Grundlage für Kapital- und Betriebskostenschätzungen verwendet, die aus ersten Grundsätzen, Schätzungen und Angeboten von Anbietern abgeleitet wurden.

Klassifizierungskriterien. Die Erzreserven umfassen nur gemessene und angezeigte Mineralressourcen. Die Studie enthält einige abgeleitete Ressourcen, die zusammen mit den gemessenen und angezeigten Ressourcen abgebaut werden und für Planungszwecke als Abraum behandelt werden. Während der 18-jährigen Abbauphase entfallen etwa 82 % des abgebauten Materials auf die Kategorie der gemessenen Ressourcen und etwa 18 % auf die Kategorie der angezeigten Ressourcen.

Abbaumethode: Das Graphiterz wird in zwei Tagebaugruben abgebaut, die in der Western Zone und der Eastern Zone entstehen werden. Diese liegen etwa einen Kilometer voneinander entfernt und befinden sich in der Nähe der nördlichen Grenze des Lizenzgebiets. In der Western Zone wird eine Streichlänge von 2.300 m entlang der Spitze des Bergrückens bis zu einer Tiefe von 210 m im Süden abgebaut, während die Eastern Zone teilweise über einem Hügel in einem kleinen Tal liegt und bis zu einer Tiefe von 125 m abgebaut wird; die Grube wird eine Streichlänge von 350 m haben.

Der Abbau erfolgt mit einem konventionellen Bohr- und Sprengverfahren sowie mit Lkw und Schaufel, wobei ein Bergbauunternehmen zum Einsatz kommt. Sprengungen werden sowohl in der West- als auch in der Ostgrube erforderlich sein, wobei 80 % des Oxiderzes als frei abbaubar eingestuft werden. Das Erz wird auf Lastwagen verladen und zum Run-Of-Mine Pad (ROM Pad) transportiert. Das Abraumgestein wird per Lkw zum Abraumlager transportiert.

Die Höhe der Abbaubänke wird anhand der physikalischen Eigenschaften der Mineralisierung festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Arbeitsbankhöhe von 5 m beibehalten wird, wobei das frei gegrabene oder gesprengte Material in zwei getrennten Gräben mit einer Höhe von jeweils 2,5 m abgebaut wird, um die Verwässerung zu minimieren und die Erzgewinnung zu maximieren.

Um das Graphitprodukt von 73.000 Tonnen pro Jahr aufzunehmen, sieht der Minenplan eine ROM-Beschickung von 850.000 Tonnen pro Jahr vor, wenn Oxiderz zugeführt wird. Dieser Wert sinkt auf 60.000 tpa bzw. 720.000 tpa bei der Zuführung von Übergangs- und Frischerz.

Aufbereitungsmethode: Das Minendesign basiert auf einer Flotationsanlage mit einer Kapazität von 850.000 tpa, in der Oxiderz, das in den ersten sieben Jahren das vorherrschende Einsatzmaterial sein wird, verarbeitet wird, um 73.000 tpa Graphitprodukte zu produzieren, während Übergangs- und Frischerz mit einer Rate von 720.000 tpa verarbeitet wird, um 60.000 tpa Graphitprodukte zu produzieren. Geringwertiges westliches Oxidmaterial (~ 3,1 Mio. Tonnen mit 5,1 % TGC) wird auf Halde gelegt und die Verarbeitung bis zum Ende des Abbauprogramms aufgeschoben.

Das Erz wird in der Aufbereitungsanlage verarbeitet, die aus folgenden Komponenten bestehen wird:

Einem konventionellen zweistufigen Brecherkreislauf mit einem Backenbrecher als Primärbrecher und einem Kegelbrecher als Sekundärbrecher;

einer einstufigen Stabmühle (Zerkleinerung auf 710 Mikrometer) im geschlossenen Kreislauf mit einem Sieb;

einer groben Flotationsstufe;

Wiedervermahlung des groben Rückstands;

Aufbereitungsflotation;

Vorreinigung und Polieren des Rougher/Scavenger-Konzentrats;

Vierstufige Reinigungsflotation;

Entwässerung des Graphits;

Konzentrierung des Graphits in einem Druckfilter;

Trocknen des Konzentrats in einem Rotationstrockner;

Trockensiebung des Graphitprodukts in verkaufsfähige Größeneinheiten.

Anhand von Mischproben und Erzabweichungsproben durchgeführte Testarbeiten zeigen einen hervorragenden Gehalt und eine hervorragende Gewinnung von Graphit im endgültigen Konzentrat ohne schädliche Elemente.

Methodik der Schätzung: Die Einnahmen werden als Konzentratpreis abzüglich der Lizenzgebühren und abzüglich der festen und variablen Kosten für die Produktion und den Transport des Produkts zum Verkaufsort berechnet. Die Einspeisung in die Aufbereitungsanlage aus dem Bergbauplan lieferte einen Hauptgehalt, der durch die Aufbereitungsanlage modelliert wurde und zur Modellierung der Kosten und Einnahmen über die Lebensdauer des Projekts verwendet wurde.

Der für 2024 prognostizierte Basispreis für Graphit wurde zur Berechnung der Basiseinnahmen verwendet und von Fastmarkets zur Verfügung gestellt.

Die Finanzprognosen wurden unter Verwendung eines durchschnittlichen Korbpreises pro Tonne produzierten Graphits modelliert. Der Nettogegenwartswert (NPV) wurde aus den realen Cashflows nach der Lizenzgebühr, den Schulden und dem Eigenkapital unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 10 % abgeleitet.

Wesentliche modifizierende Faktoren: Das Graphitprojekt Epanko befindet sich innerhalb der von der tansanischen Regierung erteilten Bergbaulizenz.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ eingestuft und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 „Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie“, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au abrufbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in den Bekanntmachungen vom 21. Juni 2017, 2. März 2023 und 28. April 2023 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie ausüben, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. David Williams und David Drabble stimmen der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu. David Drabble übernimmt die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Abschnitten 1 und 2 der JORC-Tabelle 1, während David Williams die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abschnitt 3 der JORC-Tabelle 1 übernimmt.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Erzreserve beziehen, wurden von Steve O'Grady zusammengestellt. O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung der Erzreserven auf der Grundlage der von Herrn Williams bereitgestellten Daten und geologischen Informationen. O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserven, die er vornimmt, relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. O'Grady erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, in diesen Bericht aufgenommen werden.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen, Fotografien und einen umfangreichen Anhang zum JORC-Code. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.