EQS-News: ELARIS AG vereinbart im Rahmen der Vertriebs- und Serviceexpansion Zusammenarbeit mit Emil Frey Gruppe

ELARIS AG vereinbart im Rahmen der Vertriebs- und Serviceexpansion Zusammenarbeit mit Emil Frey Gruppe



26.03.2024

Emil Frey Gruppe übernimmt als erfahrener Partner Logistik im Ersatzteilgeschäft von ELARIS

Basis für schnelle, effiziente und zuverlässige Belieferung von Servicepartnern und Händlern mit Ersatzteilen

Zusammenarbeit bereits auch für internationale Expansion ausgelegt

Zusammenarbeit mit Autohelden.de wird entsprechend beendet Bad Dürkheim, 26. März 2024 – Die ELARIS AG (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17), ein innovatives E-Mobility-Unternehmen, stärkt die Basis für ihre dynamische Expansion weiter und arbeitet im Bereich der Ersatzteillogistik ab sofort eng mit der Emil Frey Gruppe zusammen. Die Gruppe mit einer nunmehr 100-jährigen Geschichte ist der größte Autohändler Europas und verfügt über umfassende Expertise im Aftersales-Bereich. Auf Grundlage einer nun geschlossenen Vereinbarung wird die Emil Frey Gruppe für ELARIS eine moderne und nutzerorientierte digitale Verkaufsplattform aufsetzen und sämtliche damit verbundenen Prozesse in der Disposition sowie Lager- und Transportlogistik übernehmen. Damit können ELARIS-Händler und Servicepartner schnell, effizient und zuverlässig mit notwendigen Ersatzteilen beliefert werden, was die hervorragenden Serviceangebote für ELARIS-Kunden weiter optimiert. Mit Blick auf die geplante Erschließung weiterer regionaler Märkte wird die Prozessarchitektur des Systems bereits international ausgelegt, so dass ausländische Gesellschaften und Vertriebspartner zeitnah und unkompliziert angeschlossen werden können. Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: „Die Zusammenarbeit mit der Emil Frey Gruppe bildet für ELARIS ein stabiles Fundament bei der Ersatzteil-Logistik und damit für den Ausbau des Vertriebsnetzes und den Erfolg unserer Fahrzeuge beim Kunden. Mit diesem neuen starken Partner an unserer Seite haben wir uns deshalb entschlossen, die Zusammenarbeit mit Autohelden.de nicht weiter fortzusetzen.“ Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

elaris@edicto.de

