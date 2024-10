EQS-News: EUROTELESITES MIT UMSATZSTEIGERUNG AUF 68 MIO. EURO BEI EINER EBITDAAL-MARGE VON 58% IN Q3/2024

EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

EUROTELESITES MIT UMSATZSTEIGERUNG AUF 68 MIO. EURO BEI EINER EBITDAAL-MARGE VON 58% IN Q3/2024



15.10.2024 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Umsätze in Q3/2024 betrugen 68,0 Mio. EUR und liegen damit im Rahmen der Erwartungen

EBITDA bei 58,4 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 86%

EBITDAaL bei 39,6 Mio. EUR mit einer EBITDAaL-Marge von 58%

CAPEX in Höhe von 13,7 Mio. EUR, der größte Teil davon wurde in die Modernisierung der Standorte investiert

Rollout von 35 neuen Makro-Standorten mit insgesamt 13.568 Makro-Standorten

Onboarding von 69 neuen Mietern, davon 53 Dritt-MNO-Mieter an EuroTeleSites Standorten "Wir freuen uns, berichten zu können, dass wir unsere Ergebnisse jedes Quartal verbessern. Ein Umsatzwachstum von 1,8%, ein EBITDA-Wachstum von 3,1% und ein EBITDAaL-Wachstum von 3,8% gegenüber dem Vorquartal sind ein Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells, und ich bin stolz, dies als eine klare Bestätigung unseres Konzepts zu sehen.", sagt Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites Seit einem Jahr ist EuroTeleSites als drittgrößte börsennotierte TowerCo in Europa am Markt und hat sich als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner in der Mobilfunkbranche positioniert. Die Tatsache, dass das mobile Datenvolumen in Österreich im Q1/2024* um 17% gestiegen ist, unterstreicht deutlich die Notwendigkeit einer robusten mobilen Infrastruktur. Die Vision von EuroTeleSites ist es, die digitale Infrastruktur Europas aufzubauen und sicherzustellen, dass die Mobilfunkanlagen sowohl aktuelle als auch zukünftige Kundenanforderungen erfüllen. Als unabhängiger Infrastruktur Provider ist EuroTeleSites eng mit den Mobilfunkbetreibern in der Region verflochten. Das Unternehmen berichtet ein weiteres erfolgreiches Quartal: Insgesamt nahm EuroTeleSites 69 neue Mieter im Vergleich zu Q2 in allen Märkten auf. Dazu gehören 53 Drittmieter und der Ausbau von 35 neuen Standorten, von denen 19 Greenfield Mobilfunktürme und 16 Rooftops sind. Damit verfügt das Unternehmen in seinen sechs Märkten in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien über insgesamt 13.568 Standorte. Der Vermietungsgrad bleibt bei 1,24x. "Wir freuen uns, dass wir unsere Ergebnisse in jedem Quartal verbessern. Ein Umsatzwachstum von 1,8%, ein EBITDA-Wachstum von 3,1% und ein EBITDAaL-Wachstum von 3,8% gegenüber dem Vorquartal sind ein Beweis für die Stärke unseres Geschäftsmodells, und ich bin stolz, dies als eine klare Bestätigung unseres Konzepts zu sehen", sagt Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites. "Ein Jahr nach der Ausgliederung und dem Börsengang können wir mit Stolz sagen, dass wir uns im Tagesgeschäft gut etabliert haben, dass die Prozesse reibungslos laufen und wir ein zuverlässiger Partner in der Branche sind.“ Der CAPEX in Q3/2024 belief sich auf 13,7 Mio. EUR, was hauptsächlich auf die verpflichtenden Upgrades bei bestehenden Funktürmen und den kontinuierlichen Roll-out zurückzuführen ist. Darüber hinaus werden in einigen Märkten Solarpaneele und Akkuspeicher dem Service Portfolio hinzugefügt. Das unterstützt ESG-Maßnahmen auch auf Seite der Telekommunikation Unternehmen. Ausbau und Upgrades zeichneten sich in Q3/2024 durch eine hohe Anzahl und Geschwindigkeit aus, geschuldet dem Master Lease Agreement mit dem Ankermieter. Auch hier liegen die Zahlen im Rahmen des Business Plans 2024. Als börsennotiertes Unternehmen, das zur Compliance verpflichtet ist, wurden in allen Märkten hohe Standards im Bereich der Governance gesetzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend ausgebildet. Im Allgemeinen wird der Schulung, insbesondere in den Bereichen Arbeitssicherheit, Compliance sowie Datensicherheit und Datenschutz, hohe Priorität eingeräumt. Finanzergebnisse Das Geschäftsmodell von EuroTeleSites führte zu einer stabilen Leistung bei allen Schlüsselkennzahlen. In Q3/2024 erzielte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 68,0 Mio. Euro, das sind +1,8% im Vergleich zu Q2/2024. Das EBITDA liegt bei 58,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,1% im Vergleich zu Q2/2024 entspricht, mit einer EBITDA-Marge von 85,9%. Das EBITDAal beträgt 39,6 Mio. EUR (+3,8% zu Q2/2024) mit einer EBITDAal-Marge von 58,2%, was auf eine hohe Profitabilität von EuroTeleSites hinweist. "Die Ergebnisse für Q3/2024 entsprechen unseren Erwartungen. Mit unserer hohen Umsatz Sichtbarkeit, den hohen Margen und den vorhersehbaren Cashflows vom ersten Tag an, werden wir in der Lage sein, den Verschuldungsgrad gemäß unseren Prognosen zu senken", sagt Lars Mosdorf, Finanzvorstand EuroTeleSites. Obligatorische Upgrades, die die Türme für die Standardkonfiguration des Ankermieters und für einen zweiten Mieter bereit machen, sowie die Rollout-Aktivitäten führten zu einem CAPEX von 13,7 Mio. EUR. Die Investment-Grade-Ratings von Moody's (Juli 2024) und Fitch (September 2024) wurden kürzlich bestätigt und spiegeln die solide Finanzlage wider. "Darüber hinaus sehen wir nach rund 70 Gesprächen mit Investoren bis Jahresende und einem Kursanstieg von rund 35% (YTD) weiteres Potenzial. Die jüngsten Updates der Analystenberichte unterstützen unseren Optimismus. Sie bewerten EuroTeleSites mit einer Kaufempfehlung und sehen unseren Aktienkurs bei bis zu 5,90 EUR", so Mosdorf. Ausblick Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024 bestätigen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024, es wird sogar erwartet, dass die Umsatzprognose von 5% übertroffen wird. Der CAPEX Ausblick, mit etwa 20% des Umsatzes, bleibt ebenfalls unverändert. EuroTeleSites hält also an seinem strategischen Ausblick fest. Ausführliche Informationen zu den Eckdaten und Segmenten finden Sie unter

https://eurotelesites.com/de/investor-relations/#key-data



Die Investoren Konferenz findet am 16. Oktober um 10 Uhr Wien Zeit statt.



*Quelle: RTR Telekom Monitor Q1/24

15.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com