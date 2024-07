EQS-News: MHP Hotel AG verzeichnet beeindruckendes zweites Quartal 2024 - YoY Steigerung aller Performance Zahlen

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Hotelumsatz im zweiten Quartal 2024 um 16 % auf 41,3 Mio. Euro gestiegen (Q2 2023: 35,7 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis erreicht 219 Euro, deutlich über Vorjahresniveau (Q2 2023: 207 Euro)

Belegungsquote des Hotel Portfolios bei 81 %, übertrifft zweites Quartal 2023 deutlich (Q2 2023 76 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) mit 178 Euro deutlich über Vorjahr (Q2 2023: 157 Euro)

Fußball-Europameisterschaft und starke Nachfrage im MICE und Entertainment Bereich deuten auf positives Gesamtjahr hin München, 16. Juli 2024 – Die MHP Hotel AG, im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert (ISIN: DE000A3E5C24), setzt ihre positive Entwicklung fort und berichtet über ein starkes zweites Quartal 2024. Der Betreiber von derzeit zehn Hotels im Premium- und Luxussegment meldet mit 81 % eine deutlich über dem Vorjahreswert (Q2 2023: 76 %) liegende Belegungsquote. Die hohe Auslastung wurde bei einem erhöhten durchschnittlichen Zimmerpreis erreicht. Dieser belief sich im zweiten Quartal 2024 auf durchschnittlich 219 Euro (Q2 2023: 207 Euro). Die zentrale Performance-Kennzahl RevPar lag somit im zweiten Quartal 2024 mit 178 Euro deutlich über dem Vorjahr (Q2 2023: 157 Euro). Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2024 erhöhte sich um 16 % auf 41,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Der F&B-Umsatz stieg um 17 %, während der Logis-Umsatz um 14 % zunahm. Im Juni sorgte die Fußball-Europameisterschaft, bei der jeweils mehrere Spiele in allen deutschen MHP-Hotelstandorten ausgetragen wurden, zusätzlich für positive Effekte. Im Ergebnis lag der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) im Juni mit 214 Euro im Vergleich zum Vorjahresmonat 2023 um rund 24 % höher. Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): „Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 bestätigen unsere starke Wettbewerbsposition im Premium- und Luxussegment. Die anhaltend hohe Nachfrage lässt auch insgesamt auf ein überdurchschnittliches Geschäftsjahr schließen. Darüber hinaus bieten die im europäischen Ausland erzielten durchschnittlichen Zimmerpreise, die mehrheitlich über unserem Vergleichsniveau liegen, weiteres Upside-Potenzial“. Die erfolgreiche Eröffnung des Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich pünktlich zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 in München, war ein weiterer wichtiger Schritt in der Wachstums- und Qualitätsstrategie der MHP Gruppe. Mit insgesamt 106 Zimmern und Suiten ist das Luxushotel Teil der renommierten Marke „The Luxury Collection“ von Marriott International und trägt maßgeblich dazu bei, die von MHP in Deutschland erlangte Preisführerschaft dauerhaft zu stabilisieren. Zudem erfolgte die Modernisierung des JW Marriott Hotel Frankfurt ebenfalls planmäßig zur Fußball-Europameisterschaft. Im Zuge der Renovierung, die bei laufendem Betrieb 14 Monate in Anspruch nahm, wurden sämtliche 218 Zimmer und Suiten mit Fokus auf das Markenprofil von JW Marriott umgestaltet. Michael Wagner, Vorstand (COO): „Die Eröffnung des Koenigshof und die erfolgreich abgeschlossene Modernisierung der Zimmer- und Suiten im JW Marriott Hotel Frankfurt unterstreichen unsere Expansionsstrategie und unseren Qualitätsanspruch, unseren Gästen außergewöhnliche Hotelerlebnisse zu bieten.“ Neben der Fußball-Europameisterschaft sorgten im zweiten Quartal auch eine starke Nachfrage im MICE Bereich (Meetings Incentives Conventions Events) sowie von internationalen Gästen, speziell aus den USA, beim Hotelumsatz für ein Wachstum in Höhe von 16 % gegenüber dem Vorjahresquartal 2023. Insgesamt wird für das laufende Geschäftsjahr 2024 weiterhin eine stabile nationale und internationale Nachfrage erwartet. Der Mega-Konzert-Sommer in München verspricht für das MHP Hotelportfolio eine zusätzliche Übernachtungsnachfrage durch nationale und internationale Gäste. Zusammenfassend rechnet die MHP Hotel AG für 2024 mit einer Steigerung des Konzernumsatzes um 17 % auf rund 160 Mio. Euro und mit einer Steigerung des bereinigten operativen Konzern EBITDA auf rund 6.0 Mio. Euro. Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im zweiten Quartal 2024 sind unter https://www.mhphotels.com/berichte/ zu finden. Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Eigentum namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

