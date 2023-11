EQS-News: Neue Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing

EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung (Buttenwiesen, 9. November 2023) Lizette Ruiz Guevara verantwortet seit dem 2. November 2023 die Leitung der neu gegründeten Abteilung Unternehmenskommunikation und Marketing für die SURTECO Group und berichtet an

Wolfgang Moyses, CEO der SURTECO Group. In dieser Rolle wird sie das Senior Management Team vervollständigen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Ruiz Guevara für diesen Posten gewinnen konnten. Mit ihrer breiten internationalen Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Unternehmenskommunikation und Marketing haben wir zur richtigen Zeit die richtige Führungspersönlichkeit für die SURTECO Group gefunden. Gemeinsam mit uns wird sie unseren Auftritt als Unternehmen weiterentwickeln und unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und bei der Belegschaft nachhaltig stärken.“, sagt SURTECO Group CEO Wolfgang Moyses. Lizette Ruiz Guevara bewertet ihre Ernennung zur Leiterin globale Unternehmenskommunikation und Marketing wie folgt: "Ich freue mich sehr, bei SURTECO die Unternehmenskommunikation und das Marketing zu verantworten. Gemeinsam mit meinem engagierten Team und Kollegen werde ich die Wahrnehmung des Unternehmens und seiner Produkte in der Öffentlichkeit sowie auch intern entscheidend prägen und weiterentwickeln." Werdegang Lizette Ruiz Guevara Lizette Ruiz Guevara bringt langjährige Kommunikations-, Marketing- und Vertriebserfahrung aus verschiedenen Branchen mit zu SURTECO. Sie kommt von der KraussMaffei Gruppe, wo sie den Bereich Corporate Communications & Marketing verantwortete. Davor war sie bei der Continental AG, Roche Pharma, Mercedes-Benz AG und der Messe Frankfurt in verschiedenen Business-, Marketing- und Kommunikationsfunktionen tätig. Lizette Ruiz Guevara stammt aus Havanna, Kuba und hält einen Abschluss in Europäische Betriebswirtschaftslehre. Lizette Ruiz Guevara Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Investor Relations

T: +49 8274 9988-508

F: +49 8274 9988-515

ir@surteco.com

Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern fertigt die Produkte weltweit an 26 Standorten auf vier Kontinenten und beschäftigt ca. 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erzielte die Gesellschaft einen Jahresumsatz von 748 Mio. € und ein EBIT von 40 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

