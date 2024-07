EQS-News: Produktqualifizierungsanlage erfolgreich in Betrieb genommen

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Produktqualifizierungsanlage erfolgreich in Betrieb genommen



17.07.2024 / 10:45 CET/CEST

17. Juli 2024 Produktqualifizierungsanlage erfolgreich in Betrieb genommen Wichtiger Meilenstein durch hochmoderne Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt erreicht EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Produktqualifizierungsanlage (PQF) erfolgreich in Betrieb genommen und diese Woche der erste Dauerbetrieb erfolgreich durchgeführt wurde. In den vergangenen sechs Monaten ist die hochmoderne PQF erheblich weiterentwickelt worden und ist nun in Westaustralien in Betrieb gegangen, wobei erste Befüllungen und Zuverlässigkeitsläufe abgeschlossen wurden. Alle Hilfs- und Unterstützungssysteme sind vorhanden, um die Betriebsbereitschaft für die kommerziellen Kampagnen herzustellen

Betriebsverfahren und Handbücher sowie Schulungen sind abgeschlossen

Der erste kontinuierliche Lauf mit ungereinigtem sphärischem Graphitkonzentrat wurde durchgeführt Die Anlage geht nun in die Phase der Betriebskampagne über und wird kontinuierlich im 24-Stunden-Betrieb laufen. Die erfolgreiche Inbetriebnahme der PQF dient der Validierung des EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahrens für die kommerzielle Produktion, der Bereitstellung von Produktmustern für potenzielle Kunden und der Unterstützung der Darlehensvergabe. Darüber hinaus sind die gewonnenen technischen Daten entscheidend für die Vorbereitung des technischen Inputs in einstufige kommerzielle Anlagen und die anschließenden Standortstudien mit potenziellen Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeugen in Europa, Nordamerika und Asien. Die erfolgreiche Inbetriebnahme folgt auf die kürzlich abgeschlossene unabhängige Vergleichsstudie des EcoGraf HFfree™-Reinigungsverfahrens mit alternativen Reinigungsverfahren für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterieanodenmaterial (siehe Meldung vom 11. Juli Studie bestätigt die Kostenvorteile des EcoGraf HFfree™-Verfahrens). Die Studie bestätigt: Vergleichsvorteile und wettbewerbsfähige Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu den anderen Reinigungsmethoden

Minimale Produktion schädlicher Abfälle, wobei in erster Linie gutartige oder reaktionsträge Rückstände und Abfallströme entstehen

Skalierbares Verfahren, das in den Batterieherstellungszentren eingesetzt werden kann Die PQF zielt darauf ab, die zuvor gemeldeten Ergebnisse der abgeschlossenen Zyklustests zu wiederholen, bei denen die „vier Neunen“, bekannt als 4N-Reinheit, erreicht wurden – 99,99 % Kohlenstoff. Dies führt zu einer Verringerung des Gesamtverunreinigungsniveaus auf weniger als 100 ppm führt (siehe Meldung vom 9. April 2024 EcoGrafs unternehmenseigene HFfree™-Reinigung erzielt 4N 99,99 % Kohlenstoff). Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Updates zu liefern, sobald die Ergebnisse der Betriebskampagnen vorliegen. Die PQF wird durch das Critical Minerals Development Program der australischen Commonwealth-Regierung in Höhe von 48,9 Mio. AUD mitfinanziert, das die australischen Fähigkeiten zur Verarbeitung von Batteriemineralien unterstützt. Die positive Unterstützung durch die australische Regierung wird gut angenommen; das Unternehmen hat bereits 2,9 Mio. AUD an Fördermitteln für das PQF-Programm erhalten. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

