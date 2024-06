EQS-News: Pyrum Innovations AG: Ausweitung des Einsatzes von Pyrum rCB im Schwalbe-Reifensortiment

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Kooperation

Pyrum Innovations AG: Ausweitung des Einsatzes von Pyrum rCB im Schwalbe-Reifensortiment



24.06.2024 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ausweitung des Einsatzes von Pyrum rCB im Schwalbe-Reifensortiment Pyrum rCB wird bei der Herstellung von 70 % des Schwalbe-Sortiments eingesetzt

Bereits 940.000 Fahrradreifen durch Pyrum Thermolyse recycelt Dillingen/Saar, 24. Juni 2024 – Ein Jahr, nachdem der Fahrradreifenhersteller Schwalbe mithilfe des Pyrum rCB den weltweit ersten Kreislaufreifen vorgestellt hat, wird der Einsatz des rCBs in der Reifenproduktion massiv ausgeweitet. Demnach werden ab sofort 70 % aller Schwalbe-Reifen aus Pyrum rCB hergestellt. Pyrum übernimmt im Recycling System das Recyceln der Reifen. Der zurückgewonnene Ruß wird zurück an Schwalbe geliefert, um neue Fahrradreifen herzustellen. Das rCB ersetzt bei der Herstellung neuer Fahrradreifen zu 100 % den fossilen Industrieruß ohne dabei an Qualität einzubüßen und spart gleichzeitig 80 % CO₂-Äquivalent ein. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten findet das rCB nun auch Einsatz in Schwalbes High-End Reifen für Rennrad, Gravel, Mountainbike sowie in City- und Lastenräder. Felix Jahn, Leiter CSR bei Schwalbe: „Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg der ökologischen Verantwortung. Durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, auf den Einsatz von rCB umzustellen, ohne dass wir Kompromisse bei Qualität- und Performance der Reifen eingehen müssen. Das ist immer unsere oberste Prämisse beim Einsatz von recycelten Materialien.“ Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Es ist schön für uns zu sehen, wie unser rCB immer mehr an Bedeutung in der nachhaltigen Reifenproduktion gewinnt. Dass bereits 70 % des Schwalbe Sortiments aus unserem rCB hergestellt werden, beweist nicht nur die Qualität unseres Produkts, sondern zeigt auch, dass mit viel Engagement und Zusammenarbeit Großes erreicht werden kann.“ Bis heute konnten bereits 940.000 Fahrradreifen recycelt und dem Kreislauf wieder hinzugefügt werden. Schwalbe forscht bereits intensiv daran, zukünftig bei der Herstellung der gesamten Reifensortiments auf rCB zu setzen. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

24.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com