EQS-News: Verkauf von 27 Pflegeeinrichtungen und 7 Development-Projekten

Verkauf von 27 Pflegeeinrichtungen und 7 Development-Projekten

Berlin, 2. Oktober 2024. Die Deutsche Wohnen SE hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der Katharinenhof-Gruppe, bestehend aus 27 Pflegeeinrichtungen u. a. in Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen, sowie der Betriebsplattform für insgesamt mehr als 300 Millionen Euro unterzeichnet. Käufer der Pflegeeinrichtungen ist ein durch Civitas Investment Management („CIM“) in Luxemburg begebener Fond, mit dem alleinigen Fokus auf Investitionen in soziale Infrastruktur in Deutschland und Europa. Bei der Transaktion begleitet wurde CIM durch TSC Real Estate aus Berlin. Das operative Geschäft aller Einrichtungen übernimmt der größte private Anbieter stationärer und ambulanter Pflegedienstleistungen in Deutschland, die Alloheim-Gruppe. Der Pflegebetrieb wird damit in gewohnter Qualität weitergeführt. Das Closing der Transaktion ist für Ende 2024 vorgesehen. Im Rahmen einer weiteren Transaktion hat sich die Deutsche Wohnen über die Veräußerung von 7 Development-Projekten an einen von HIH Invest Real Estate verwalteten Fonds geeinigt. Das erste Closing der Transaktion ist für Ende 2024 vorgesehen.

Die Deutsche Wohnen Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist Teil des Vonovia Konzerns. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2024 insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten.

Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

