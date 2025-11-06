Ero Copper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ero Copper äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,48 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ero Copper 0,550 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 243,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 170,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at