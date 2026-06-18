18.06.2026 14:39:40

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

DOW JONES--In den USA sind in der Woche zum 13. Juni weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 226.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 230.000 von ursprünglich 229.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt stieg gegenüber der Vorwoche um 4.000 auf 223.250.

In der Woche zum 6. Juni erhielten 1,810 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 24.000.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX tiefer -- DAX stabil -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen