Erste Schätzungen: Advantage Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Advantage Energy präsentiert in der voraussichtlich am 25.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,166 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,63 Prozent auf 145,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,584 CAD, gegenüber 0,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 575,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 509,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at