Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting legt Quartalsergebnis vor

Air Canada Voting and Variable Voting äußert sich voraussichtlich am 30.10.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,25 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,420 CAD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,16 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 15,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,32 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 CAD im Vergleich zu -2,760 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 21,64 Milliarden CAD, gegenüber 16,56 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

