Erste Schätzungen: Armada Hoffler Properties stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Armada Hoffler Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,103 USD. Dies würde einem Zuwachs von 930,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Armada Hoffler Properties 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 54,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,953 USD je Aktie, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 217,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 192,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at