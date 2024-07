Erste Schätzungen: Aspocomp Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aspocomp Group lässt sich voraussichtlich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aspocomp Group die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,010 EUR. Dies würde einer Verringerung von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aspocomp Group 0,050 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 8,7 Millionen EUR gegenüber 9,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,94 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie, gegenüber -0,240 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 34,7 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 32,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

