Erste Schätzungen: Athabasca Oil zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Athabasca Oil präsentiert in der voraussichtlich am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,070 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Athabasca Oil 0,810 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 323,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 282,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,01 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,35 Milliarden CAD waren.

