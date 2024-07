Erste Schätzungen: Barrick Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barrick Gold präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,30 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 12,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Barrick Gold einen Umsatz von 3,82 Milliarden CAD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,67 CAD je Aktie, gegenüber 0,980 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 18,04 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 15,36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at