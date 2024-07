Erste Schätzungen: Basf India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Basf India präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 35,90 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Basf India 26,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,54 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,75 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 213,50 INR je Aktie, gegenüber 130,13 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 152,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 137,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

