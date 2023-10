Erste Schätzungen: CapStar Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CapStar Financial veröffentlicht voraussichtlich am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,362 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,505 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent auf 29,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 1,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 116,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at