Erste Schätzungen: Castle Biosciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Castle Biosciences wird sich voraussichtlich am 04.11.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,004 USD. Dies würde einen Gewinn von 98,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Castle Biosciences -0,260 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 79,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 29,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,547 USD, gegenüber -2,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 297,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 219,8 Millionen USD generiert wurden.

