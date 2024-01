Erste Schätzungen: Cyber-Ark Software stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cyber-Ark Software öffnet voraussichtlich am 08.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 29 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,469 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cyber-Ark Software noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 209,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,779 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 29 Analysten durchschnittlich auf 738,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 591,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at