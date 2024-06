Erste Schätzungen: Kitron ASA (New präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kitron ASA (New lädt voraussichtlich am 11.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kitron ASA (New 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Kitron ASA (New soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,196 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 682,9 Millionen EUR, gegenüber 788,1 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at