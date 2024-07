Erste Schätzungen: Komercni Banka AS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Komercni Banka AS wird voraussichtlich am 01.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 20,31 CZK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Komercni Banka AS ein EPS von 23,96 CZK je Aktie vermeldet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 9,19 Milliarden CZK gegenüber 31,80 Milliarden CZK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 71,11 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 81,87 CZK, gegenüber 82,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 37,42 Milliarden CZK geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,19 Milliarden CZK erwirtschaftet wurden.

