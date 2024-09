Erste Schätzungen: LPP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LPP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2024 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 343,46 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 236,59 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll LPP nach den Prognosen von 5 Analysten 5,27 Milliarden PLN umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,58 Milliarden PLN umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1078,40 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 866,27 PLN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,15 Milliarden PLN, gegenüber 17,41 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at