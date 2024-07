Erste Schätzungen: New Oriental Education Technology Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

New Oriental Education Technology Group wird voraussichtlich am 31.07.2024 das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,351 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte New Oriental Education Technology Group ein EPS von 0,140 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll New Oriental Education Technology Group 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,89 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New Oriental Education Technology Group 6,75 Milliarden HKD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 HKD, gegenüber 0,830 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 33,63 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 23,50 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at