Erste Schätzungen: New Oriental Education Technology Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

New Oriental Education Technology Group wird voraussichtlich am 23.10.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2024 – vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 HKD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,61 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei New Oriental Education Technology Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,23 Milliarden HKD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 HKD, gegenüber 1,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 40,70 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,74 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

