Erste Schätzungen: Nippon Telegraph and Telephone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone öffnet voraussichtlich am 07.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nippon Telegraph and Telephone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,654 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,639 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,15 Milliarden USD – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Telegraph and Telephone 22,11 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 90,35 Milliarden USD im Vergleich zu 97,09 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at