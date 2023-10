Erste Schätzungen: Nippon Yusen KK (NYK line) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Yusen KK (NYK line) präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 150,10 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 713,79 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 692,83 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 571,60 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 473,57 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1993,71 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.223,11 Milliarden JPY, gegenüber 2.616,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at