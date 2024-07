Erste Schätzungen: Piraeus Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Piraeus Financial öffnet voraussichtlich am 31.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,207 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,38 Prozent auf 654,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 553,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 EUR im Vergleich zu 0,630 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden EUR, gegenüber 3,44 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at