Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNC Financial Services Group wird sich voraussichtlich am 16.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,96 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PNC Financial Services Group 3,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,23 Prozent auf 5,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,56 USD, gegenüber 12,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 21,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at