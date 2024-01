Erste Schätzungen: Seven Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Seven Bank wird voraussichtlich am 09.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 4,50 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 31,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 52,89 Milliarden JPY gegenüber 40,35 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 34,29 JPY je Aktie, gegenüber 16,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 196,15 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 154,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at