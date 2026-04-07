Erste Schätzungen: Shanghai Baosight Software legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Baosight Software präsentiert voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,170 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Baosight Software noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,73 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 348,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,614 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,060 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,71 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at