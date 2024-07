Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt voraussichtlich am 16.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,22 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,65 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Skandinaviska Enskilda Banken (C) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,76 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 53,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) 42,28 Milliarden SEK umsetzen können.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,74 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 18,20 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 78,86 Milliarden SEK, gegenüber 174,08 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at