Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Standard Chartered legt Quartalsergebnis vor
Standard Chartered stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,379 USD gegenüber 0,160 GBP im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,88 Milliarden USD, was einem Umsatz von 7,91 Milliarden GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 1,11 GBP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 20,91 Milliarden USD im Vergleich zu 32,98 Milliarden GBP im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
