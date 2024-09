Erste Schätzungen: The Duckhorn Portfolio öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Duckhorn Portfolio präsentiert voraussichtlich am 07.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,100 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 104,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,552 USD im Vergleich zu 0,600 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 401,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 403,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at